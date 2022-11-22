Сочи занял второе место в рейтинге городов России по качеству жизни

Фото пресс-службы администрации Сочи

Первое место по итогам 2022 года заняла Москва. В топ-10 также вошли Грозный, Санкт-Петербург, Нижневартовск, Калининград, Тюмень, Владикавказ, Мурманск и Череповец.

Эксперты проводили мониторинг по уровню материального благополучия — потребительской активности, а также изучали состояние экологии, работу ЖКХ, благоустройство города и состояние дорог.

«Индекс рассчитывается на основании данных социологического мониторинга настроений населения, который проводится среди жителей городов с населением более 250 тыс. человек. Курорт стал вторым городом в России благодаря объективным показателям оценки сочинцами работы администрации Сочи в области повышения качества жизни горожан и отдыхающих в разных сферах», — рассказала заместитель главы Сочи Светлана Калинина.

Дипломы лауреатам Премии Финансового университета при Правительстве РФ за качество жизни вручили 22 ноября, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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