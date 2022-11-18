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В Сочи на телебашне покажут «запуски» ракет

Общество
18.11.2022 13:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-na-telebashne-pokazhut-zapuski-raket
В Сочи на телебашне покажут «запуски» ракет
Фото пресс-службы администрации Сочи

Вечером 19 ноября в честь Дня ракетных войск на телебашнях в Сочи, Казани, Белгороде, Перми, Пензе и Твери включат тематическую подсветку, имитирующую взлет ракеты.

Символические «запуски» ракет на телебашнях будут выполнять в начале каждого часа с 18:00 до полуночи.

День ракетный войск учредили в 1944 году за заслуги артиллеристов в боях под Сталинградом. Президент России в мае 2006 года своим указом признал День ракетных войск памятным днем в ВС РФ, сообщает ТАСС.

Телебашня в Сочи находится в Центральном районе возле улицы Альпийской. Ее высота составляет 180 м.

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