В Сочи на телебашне покажут «запуски» ракет
Общество
18.11.2022 13:31
Вечером 19 ноября в честь Дня ракетных войск на телебашнях в Сочи, Казани, Белгороде, Перми, Пензе и Твери включат тематическую подсветку, имитирующую взлет ракеты.
Символические «запуски» ракет на телебашнях будут выполнять в начале каждого часа с 18:00 до полуночи.
День ракетный войск учредили в 1944 году за заслуги артиллеристов в боях под Сталинградом. Президент России в мае 2006 года своим указом признал День ракетных войск памятным днем в ВС РФ, сообщает ТАСС.
Телебашня в Сочи находится в Центральном районе возле улицы Альпийской. Ее высота составляет 180 м.
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