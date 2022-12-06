В Сочи на средства от курортного сбора отремонтировали два участка набережной

В порядок привели два участка Приморской набережной в районе пляжа Цирк. Площадь ремонтных работ составила 1 тыс. 250 кв. метров.

Во время ремонта рабочие заменили брусчатку на гранитное покрытие, создав железобетонное основание.

«Работы начались в сентябре после завершения летнего курортного сезона. Их стоимость составила 10,4 млн рублей, из которых 9,5 млн — средства курортного сбора, поступившие из краевого бюджета», — рассказал глава департамента курортов и туризма Сочи Кирилл Ярыш.

Кроме того, на средства от курортного сбора сейчас благоустраивают сквер им. Бестужева-Марлинского и парк им. Фрунзе.

С 2018 года в Сочи благодаря курортному сбору собрали почти 750 млн рублей, из них около 400 млн рублей поступили в этом году. Эти средства направляют на благоустройство курортной инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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