В Сочи на съезд «Опоры России» приехали более 400 бизнесменов из 65 регионов

В городе-курорте проходит Совет регионов «Опоры России». Это общественная организация поддержки малого и среднего предпринимательства.

Представители бизнес-объединения страны обсуждают трансформацию российской экономики. Второй день конференции начался с презентации инвестиционного потенциала Кубани.

«Нам очень важно, что эта конференция, эта встреча проходит именно в наших стенах. Это и для нас шанс поучаствовать, послушать о развитии других регионов, о тенденциях в целом. Это площадка, где можно сверить часы, то есть правильно ли мы на сегодняшний день двигаемся в этом направлении», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель.

На Совет регионов приехали более 400 человек, они представляют 65 регионов России.

«Сюда приехали предприниматели со всей страны. Два дня мы общались, изучали возможности, которые Краснодарский край предоставляет для инвесторов. Бизнес здесь развивается достаточно динамично. Здесь 270 тыс. малых предприятий, и почти 45% занятости обеспечивает малый бизнес», — рассказал президент «Опоры России» Александр Калинин.

С каждым годом проектов становится все больше. Так, «Опора России» совместно с правительством Донецкой народной республики готовят бизнес-миссию в Мариуполь. Кроме того, развивать свои инвестпроекты на территории России планируют и китайские компании. Следующей площадкой для встречи предпринимателей станет Пермский край весной 2023 года.

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