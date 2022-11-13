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В Сочи на серпантине перевернулся грузовик, движение на федеральной трассе затруднено

Происшествия
13.11.2022 19:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-na-serpantine-perevernulsya-gruzovik-dvizhenie-na-federalnoj-trasse-zatrudneno
В Сочи на серпантине перевернулся грузовик, движение на федеральной трассе затруднено
Фото t.me/gibddsochi

Авария произошла 13 октября на 123-м километре трассы Джубга — Сочи.

По предварительным данным, водитель тонара выбрал на закруглении дороги не выбрал безопасную скорость и перевернулся. В результате ДТП водитель оказался заблокирован в кабине.

На место прибыли сотрудники МЧС. При помощи гидравлического инструмента они деблокировали водителя и передали медикам. В результате ДТП на проезжую часть разлились горюче-смазочные материалы. Последствия аварии устраняет дорожно-эксплуатационная служба. Движение на трассе затруднено и осуществляется по одной полосе.

На месте аварии работают сотрудники ДПС, они регулируют движение, сообщает отдел пропаганды ГИБДД УВД по Сочи в Telegram.

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