В Сочи на серпантине перевернулся грузовик, движение на федеральной трассе затруднено

Фото t.me/gibddsochi

Авария произошла 13 октября на 123-м километре трассы Джубга — Сочи.

По предварительным данным, водитель тонара выбрал на закруглении дороги не выбрал безопасную скорость и перевернулся. В результате ДТП водитель оказался заблокирован в кабине.

На место прибыли сотрудники МЧС. При помощи гидравлического инструмента они деблокировали водителя и передали медикам. В результате ДТП на проезжую часть разлились горюче-смазочные материалы. Последствия аварии устраняет дорожно-эксплуатационная служба. Движение на трассе затруднено и осуществляется по одной полосе.

На месте аварии работают сотрудники ДПС, они регулируют движение, сообщает отдел пропаганды ГИБДД УВД по Сочи в Telegram.

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