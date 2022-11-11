В Краснодарском крае КамАЗ на встречке протаранил грузовик и легковушку, один человек погиб

Фото vk.com/timashevsk

Смертельная авария произошла 11 ноября в 18:45 на 70-м километре трассы Краснодар — Ейск в Тимашевском районе.

По предварительным данным, 43-летний водитель КамАЗа с прицепом ехал со стороны Краснодара в сторону Тимашевска. Он выехал на встречную полосу и врезался в другой КамАЗ с прицепом и автомобиль Hyundai, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП погиб водитель первого КамАЗа. Водитель второго грузовика получил травмы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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