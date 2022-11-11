В Краснодарском крае КамАЗ на встречке протаранил грузовик и легковушку, один человек погиб
Происшествия
11.11.2022 19:53
Смертельная авария произошла 11 ноября в 18:45 на 70-м километре трассы Краснодар — Ейск в Тимашевском районе.
По предварительным данным, 43-летний водитель КамАЗа с прицепом ехал со стороны Краснодара в сторону Тимашевска. Он выехал на встречную полосу и врезался в другой КамАЗ с прицепом и автомобиль Hyundai, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В результате ДТП погиб водитель первого КамАЗа. Водитель второго грузовика получил травмы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Читайте также: в Краснодарском крае будут судить водителя иномарки за смерть двух пассажиров в ДТП.
Популярные новости
- В Абинске пьяный мужчина на глазах у своих детей перерезал горло щенку
- В Ставропольском крае школьник убил одноклассника на перемене из-за испачканного мелом пиджака
- В Краснодарском крае задержали подозреваемых в краже 60 млн рублей со счетов покойников
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- В Госдуме предложили запретить видеоигры, пропагандирующие жестокость
- Краснодарский оппозиционный депутат Азаров сбежал в Сербию и сдал мандат