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В Краснодарском крае КамАЗ на встречке протаранил грузовик и легковушку, один человек погиб

Происшествия
11.11.2022 19:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-kamaz-na-vstrechke-protaranil-gruzovik-i-legkovushku-ego-voditel-pogib
В Краснодарском крае КамАЗ на встречке протаранил грузовик и легковушку, один человек погиб
Фото vk.com/timashevsk

Смертельная авария произошла 11 ноября в 18:45 на 70-м километре трассы Краснодар — Ейск в Тимашевском районе.

По предварительным данным, 43-летний водитель КамАЗа с прицепом ехал со стороны Краснодара в сторону Тимашевска. Он выехал на встречную полосу и врезался в другой КамАЗ с прицепом и автомобиль Hyundai, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП погиб водитель первого КамАЗа. Водитель второго грузовика получил травмы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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