В Краснодарском крае будут судить водителя иномарки за смерть двух пассажиров в ДТП
Смертельная авария произошла 9 сентября 2020 года в Гулькевичском районе. В ноябре прокуратура направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.
По данным следствия, 39-летний житель Армавира ехал на служебном автомобиле Toyota Hilux. Вместе с ним в машине находились четверо пассажиров. Водитель выехал на встречную полосу для обгона и врезался правым передним крылом в грузовик «ЗИЛ 130».
В результате ДТП погибли двое пассажиров, еще один получил серьезные травмы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы лет с лишением права занимать определенные на срок до трех лет.
Как писал интернет портал «Кубань 24», авария произошла на трассе Гулькевичи — Новоукраинский — Шевченко. Водитель внедорожника при обгоне врезался в автомобиль «ЗИЛ», который поворачивал налево.
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