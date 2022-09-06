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В Сочи на рыбоводных хозяйствах начался сезон сбора икры

Экономика
06.09.2022 08:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-na-rybovodnyh-hozyajstvah-nachalsya-sezon-sbora-ikry
Видео канала «Кубань 24»

Сезон нереста форели стартовал на племенном заводе в Адлере. Процедура получения икры организована в щадящем для рыбы режиме.

Так, сперва самки попадают в емкость с анестезией, затем опытные рыбоводы выдавливают икринки и отпускают форель обратно в бассейн. Первыми на такую процедуру прошли рыбы породы камлоопс.

«Это форель породы камлоопс, которая выходит на нерест в сентябре.  Это первая порода, которая начинает нереститься в новом нерестовом сезоне», — рассказал селекционер племенного  форелеводческого завода Сурен Пегливанян.

Икра сразу же оплодотворяется и отправляется в инкубатор. Всего в хозяйстве пять пород радужной форели. У них разный срок нереста, поэтому сезон получения икры длится с сентября по март.

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