В Сочи на рыбоводных хозяйствах начался сезон сбора икры
Экономика
06.09.2022 08:10
Сезон нереста форели стартовал на племенном заводе в Адлере. Процедура получения икры организована в щадящем для рыбы режиме.
Так, сперва самки попадают в емкость с анестезией, затем опытные рыбоводы выдавливают икринки и отпускают форель обратно в бассейн. Первыми на такую процедуру прошли рыбы породы камлоопс.
«Это форель породы камлоопс, которая выходит на нерест в сентябре. Это первая порода, которая начинает нереститься в новом нерестовом сезоне», — рассказал селекционер племенного форелеводческого завода Сурен Пегливанян.
Икра сразу же оплодотворяется и отправляется в инкубатор. Всего в хозяйстве пять пород радужной форели. У них разный срок нереста, поэтому сезон получения икры длится с сентября по март.
Читайте также: в Краснодарском крае в 2022 году на поддержку рыбоводных хозяйств выделили 10 млн рублей.
Популярные новости
- Рамзан Кадыров прокомментировал свои слова о «бессрочном отпуске»
- Краснодарца за сделанное замечание избил мужчина, справлявший нужду на детской площадке
- Темрюкский район: 9 поводов для отдыха на Таманском полуострове Краснодарского края
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- Россия прекращает действие соглашения с Японией об облегченном посещении Курильских островов
- «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?