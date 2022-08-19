В Краснодарском крае в 2022 году на поддержку рыбоводных хозяйств выделили 10 млн рублей

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Об этом рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на совещании с Ассоциацией крестьянских хозяйств и сельхозпроизводителями.

«В 2022 году на поддержку рыбоводных хозяйств края выделили 10 млн рублей. Впервые предусмотрели региональную меру — компенсируем 50% затрат на приобретение рыбоводного оборудования. Таким образом, мы поддерживаем фермеров, выращивающих рыбу в небольших объемах», — сказал Кондратьев.

Глава региона отметил, что этой мерой поддержки смогут воспользоваться фермеры, занимающиеся разведением осетров и форели. По его словам, если субсидия будет востребована, то в следующему году ее увеличат.

Рыбоводные хозяйства также могут принять участие в программе льготного кредитования. Они могут оформить заем по ставке до 5% годовых на покупку рыбопосадочного материала, ветеринарных препаратов и кормов.

Вице-губернатор края Андрей Коробка напомнил, что в регионе работают три специализированных завода, которые зависят от импортных компонентов. Их поставки сейчас осуществляют без перебоев.

Коробка подчеркнул, что до конца 2022 года в регионе сделают все возможное для начала производства собственного комбикорма из натурального сырья, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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