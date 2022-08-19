Кондратьев: до конца 2024 года кубанские фермеры смогут выкупать сельхозземли по льготной цене

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 19 августа на совещании с представителями Ассоциации крестьянских хозяйств и других малых производителей сельхозпродукции.

Глава Кубани подчеркнул, что фермеры должны уходить от аренды и становиться собственниками земли.

«В таком случае они будут уверены в будущем и смогут вкладывать в развитие своих хозяйств. Три года назад в крае действовала программа льготного выкупа участков. В современных условиях крестьянско-фермерские хозяйства сталкиваются с новыми вызовами, и нам необходимо поддержать их. Поэтому приняли решение возобновить программу. Она будет действовать до конца 2024 года», — сказал Кондратьев.

Вице-губернатор Андрей Коробка сообщил, что полную инвентаризацию сельхозземель в крае планируют завершить к концу года. В связи с этим механизм льготного выкупа участков начнет действовать с 1 января 2023 года.

«После 6 лет пользования фермер сможет приобрести участок по цене равной 80% кадастровой стоимости. Через 9 лет — 70%, спустя 12 лет — 60%, а уже по истечению 15 лет цена снизится на 50%. Также мы приняли решение возобновить программу «Опорный фермер». На сегодняшний день специалисты прорабатывают ее возможные параметры», — сказал Коробка.

Программа «Опорный фермер» будет способствовать снижению уровня безработицы и повышению качества жизни на селе. Аграрии могут получить грант в размере до 5 млн рублей, который смогут направить на покупку техники.

«Фермерство на Кубани — составляющая большого успеха. Это семьи, которые живут на селе и работают на земле. Она должна быть у них в собственности. Тогда молодежь не уедет и будет развивать наш край», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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