Кондратьев: Краснодарский край производит четверть всех овощей в ЮФО

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

О ходе уборки урожая овощей, выращиваемых в открытом грунте, 19 августа рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Кубанский климат позволяет выращивать 40 видов культур. По словам главы региона, сейчас аграрии убирают лук, капусту, кабачок, огурец, томаты. Валовый сбор уже составил 157,6 тыс. т.

«Кубань производит практически четверть овощей в Южном федеральном округе. Наибольшие объемы – в Динском, Брюховецком, Тимашевском, Усть-Лабинском, Калининском, Гулькевичском и Крымском районах», — сообщил губернатор.

В открытом грунте овощи выращивают в основном КФХ и личные подсобные хозяйства. На Кубани они занимают около 60% используемых под выращивание таких культур площадей.

Вениамин Кондратьев отметил, что фермеры начали убирать урожай сахарной кукурузы. В этом году засеяли 6,6 тыс. га, урожайность превысила 175 ц/га. Валовый сбор зеленого овощного гороха составил 55 тыс. т, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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