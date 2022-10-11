Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Сочи на реконструкцию 6 комплексов очистных сооружений выделили 18 млрд рублей из краевого бюджета

Общество
11.10.2022 11:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-na-rekonstruktsiyu-6-kompleksov-ochistnyh-sooruzhenij-vydelili-18-mlrd-rublej-iz-kraevogo-byudzheta
В Сочи на реконструкцию 6 комплексов очистных сооружений выделили 18 млрд рублей из краевого бюджета
Фото пресс-службы администрации Сочи

До 2025 года планируются работы на сооружениях «Бзугу», «Адлер», «Дагомыс», «Лазаревское», «Магадан», «Якорная Щель», а также модернизация системы водоотведения Центрального района Сочи.

Реконструкция позволит достичь бесперебойности работы очистных, повысить надежность водоотведения и качество очистки стоков.

«В Сочи утвержден план мероприятий модернизации канализационных очистных сооружений на 2022–2025 годы стоимостью 34,8 млрд рублей. Из краевого бюджета городу уже выделены первые 18 млрд рублей на проектирование и начало строительства», — рассказала заместитель главы города Светлана Калинина.

Всего на Черноморском побережье Краснодарского края по данной программе реконструируют 17 очистных сооружений до 2025 года. Они расположены в Сочи, Новороссийске, Анапе, Геленджике, Туапсинском районе и осуществляют очистку 80% всех сточных вод, сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Читайте также: в Минстрое РФ сообщили, что на Кубани ускорят процедуру заключения договоров на строительство очистных сооружений.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В центре Киева утром прогремела серия взрывов
В центре Киева утром прогремела серия взрывов
Фейк: в Джанкое на севере Крыма произошел крупный взрыв
Фейк: в Джанкое на севере Крыма произошел крупный взрыв
В Краснодарском крае с 15 октября временно изменится график движения пригородных поездов
В Краснодарском крае с 15 октября временно изменится график движения пригородных поездов
Взрывы в Киеве: повреждены важные объекты инфраструктуры
Взрывы в Киеве: повреждены важные объекты инфраструктуры
Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани
Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Краснодаре в доме, где мужчину едва не раздавил лифт, начали ремонт подъемника
  2. Шампанского всем! В Сочи зять украл у женщины 2 млн рублей и прокутил их за несколько часов
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. В Краснодарском крае столкнулись две легковушки марки Nissan, оба водителя погибли
  5. Синоптик рассказал, какие народные приметы помогут предсказать погоду
  6. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях