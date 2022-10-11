В Сочи на реконструкцию 6 комплексов очистных сооружений выделили 18 млрд рублей из краевого бюджета

Фото пресс-службы администрации Сочи

До 2025 года планируются работы на сооружениях «Бзугу», «Адлер», «Дагомыс», «Лазаревское», «Магадан», «Якорная Щель», а также модернизация системы водоотведения Центрального района Сочи.

Реконструкция позволит достичь бесперебойности работы очистных, повысить надежность водоотведения и качество очистки стоков.

«В Сочи утвержден план мероприятий модернизации канализационных очистных сооружений на 2022–2025 годы стоимостью 34,8 млрд рублей. Из краевого бюджета городу уже выделены первые 18 млрд рублей на проектирование и начало строительства», — рассказала заместитель главы города Светлана Калинина.

Всего на Черноморском побережье Краснодарского края по данной программе реконструируют 17 очистных сооружений до 2025 года. Они расположены в Сочи, Новороссийске, Анапе, Геленджике, Туапсинском районе и осуществляют очистку 80% всех сточных вод, сообщает пресс-служба мэрии курорта.

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