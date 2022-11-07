В Сочи на реализацию программ комплексного развития направят свыше 173 млрд рублей

В Сочи на реализацию программ комплексного развития направят свыше 173 млрд рублей

В настоящее время реализуются ряд мероприятий по комплексному развитию Сочи и программа модернизации канализационных очистных сооружений Кубани. Общая стоимость мероприятий превышает 173 млрд рублей. Реализацию проектов запланировали до 2030 года.

Об этом 7 ноября сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

«Работу по исполнению программ комплексного развития города ведем во взаимодействии с Минстроем России и органами исполнительной власти Краснодарского края. Их реализация позволит комплексно решить широкий спектр вопросов в коммунальной сфере. Восстановить утраченные пляжные территории, обеспечить условия для развития курорта и значительно повысить качество жизни горожан. Также продолжаем подготовку комплексных решений по укреплению оползневых участков на побережье и городских территориях. Прорабатывается вопрос модернизации очистных сооружений Аше, которые не вошли в региональную программу. Обо всех принятых решениях проинформируем горожан. В том числе через территориальные депутатские группы», — сказал Копайгородский.

В рамках первоочередных мероприятий планируют обеспечить пять территорий с участками для многодетных семей водоснабжением и канализацией. Также в планах строительство канализационного коллектора и нового водовод в Хостинском районе. Его протяженность составит 10 км. Также планируется восстановить 4 км береговой линии в Лазаревском районе.

Модернизация очистных сооружений канализации затронет пять основных комплексов города. Это ОСК «Бзугу», «Адлер», «Лазаревские», «Дагомыс» и «Магадан». Также построят новый комплекс в Якорной Щели. Планируемый прирост мощностей — 44%. Параллельно планируется строительство коллектора для переброски стоков с Дагомыса на ОСК «Бзугу». Это позволит сбалансировать нагрузку на текущие мощности. Также запланировали строительство сетей водоотведения Центрального района.

Кроме того, в рамках рабочей группы Минстроя РФ к декабрю завершат разработку расширенной схемы водоснабжения и водоотведения в части инфраструктуры ливневой канализации. Также на курорте прорабатываются вопросы оползневых процессов и берегоукрепления. В Минстрой России направили данные для формирования федеральной программы противооползневых мероприятий, строительства и реконструкции подпорных стен.

В нее вошли 673 объекта. Их протяженность превышает 61,4 км. В рамках разработки нового генплана города определили свыше 29 км береговой линии с неудовлетворительным состоянием пляжных территорий. Соответствующую заявку также направили в Минстрой РФ, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

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