В Сочи на развитие физкультуры и спорта в 2023 году направят около 120 млн рублей

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Уже определили первоочередные объекты модернизации и строительства. В этом году на реализацию госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» привлекли более 25 млн рублей.

В 2023 году начнется строительство спорткомплекса в переулке Спортивном и теннисной академии в Адлерском районе.

«Отрасли необходимо не только грамотно расходовать бюджетные средства, но и наращивать участие в государственных и краевых программах, чтобы привлекать дополнительное финансирование. Это поможет развивать имеющиеся объекты спорта и физической культуры и строить новые. Наша задача — продолжить создавать условия для расширения во всех районах города спортивной инфраструктуры шаговой доступности для удобства жителей», — сказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

Сейчас на курорте работает 31 спортивное учреждение. В них занимаются более 23 тыс. спортсменов. Систематически занимаются спортом более 50% населения.

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