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В Сочи на пограничном пункте с Абхазией зафиксировали рекорд по числу людей, пересекших границу

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-na-pogranichnom-punkte-s-abhaziej-zafiksirovali-rekord-po-chislu-lyudej-peresekshih-granitsu
В Сочи на пограничном пункте с Абхазией зафиксировали рекорд по числу людей, пересекших границу
Фото t.me/AlekseiKopaigorodskii

В последние дни пропускная способность пункта пропуска «Адлер» превышена более чем в 7 раз. Она рассчитана на 1,5 автомобилей в сутки, но границу с Абхазией с обеих сторон ежедневно пересекают более 11 тыс. машин и 68 тыс. человек.

Максимальный рекорд по трафику зафиксировали 13 августа. В этот день границу с Абхазией в обоих направлениях пересекли примерно 70 тыс. человек. Предыдущий рекорд был установлен прошлым летом, тогда за день пограничный пункт пересекли 66 тыс. человек.

Число автомобилей на границе заметно увеличивается в выходные дни, сообщает пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни.

Читайте также: в сентябре между Сочи и Абхазией начнет ходить еще один туристический поезд. Новый туристический поезд «Рица» будет курсировать по маршруту Сочи — Роза Хутор — Гагра — Сухум — Сочи — Аэропорт, совершая однодневные остановки в Гагре и Сухуме.

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