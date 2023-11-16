В Сочи на площади Флага начали устанавливать новогоднюю ель

Высота главной новогодней ели города-курорта составит 23,5 м. Ее украсят 500 шарами трех цветов и 500 м световой гирлянды.

Рядом с елкой уже установили световую композицию «Сочи 2024». Скоро здесь появятся снеговики и стилизованные подарочные коробки.

Также рабочие приступили к монтажу новогодних декораций на других улицах города-курорта. Во всех районах появятся праздничные тематические локации и фотозоны, включая различные световые инсталляции и иллюминацию. Основную палитру составят белый, золотой и бордовый цвета.

Кроме того, особое внимание уделят известным новогодним сюжетам. Например, на площади Южного мола откроется резиденция Деда Мороза, а также будет установлена ель из мандаринов и фигуры героев отечественных мультфильмов.

До середины декабря новогодние украшения появится также на автомобильных постах Магри и Псоу, в международном аэропорту и на крупных ж/д станциях. Концепцию оформления разработали таким образом, что большую часть инсталляций можно будет использовать для будущих городских мероприятий, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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