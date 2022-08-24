В Сочи на парковке у дома сгорели два автомобиля
Видеозапись с места происшествия 24 августа выложили в соцсети очевидцы. Загорелись две машины, припаркованные у жилого дома в микрорайоне Мацеста.
Автор видео также пояснил, что пожарные прибыли быстро, но спасти машины не удалось. Они сгорели дотла.
Сообщение о пожаре поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС 24 августа в 15:55. Пожарные прибыли на место в 16:04 и установили, что горят автомобили на площади на площади 16 кв. м. Через минуту возгорание локализовали на той же площади. В 16:07 пожар был полностью ликвидирован.
Сообщается, что причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки автомобиля марки «ГАЗель».
В тушении пожара участвовали четыре человека личного состава и одна единица техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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