В Сочи на новогодние праздники загрузка отелей ожидается на уровне 90%

Горнолыжный сезон стартует на курорте 23 декабря. В самых популярных отелях города уже нет мест, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

По словам главы курорта, на «Розе Хутор» обновили канатную дорогу, планируют расширить участки для катания на хребте Аибга. Также откроют самую высокогорную детскую лыжную школу в Сочи — более 2,2 тыс. м над уровнем моря. На Красной Поляне строят корпусы для персонала и медпомощи для гостей.

Кроме того, на курортах увеличат штат сотрудников и привлекут волонтеров для помощи туристам, а также усилят собственные службы безопасности.

«Турпоток по прогнозам будет больше, чем в прошлом году, подготовка в горном кластере соответствующая. Все возникающие вопросы решаем совместно, работаем единым штабом. Руководители курортов кластера заверяют: регламентные работы завершены, гостей ждут, им будет комфортно, безопасно и интересно», — написал Алексей Копайгородский в Telegram.

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