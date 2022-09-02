В Сочи на новогодние праздники забронировано уже 25% номеров на горнолыжных курортах
Открылись продажи на зимний отдых на горнолыжных курортах Сочи по раннему бронированию.
По данным департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи, наибольшую активность в бронировании на зиму ожидают в октябре. В первую очередь бронируют даты новогодних праздников. Сейчас занято около 25% номеров.
В этом году работают более 60 экологических турмаршрутов. Из 165 объектов туристского показа в Сочи более 120 — природные. Наиболее популярные — «Роза хутор», Курорт Красная Поляна, «Газпром», Skypark Сочи, Солохаул Парк, парк «Дендрарий», парк «Ривьера» и смотровая башня на горе «Ахун». В холодное межсезонье в городе будут работать 37 крупных объектов турпоказа. До конца года по экостандартам обновят объект «33 водопада».
В рамках Года экологии в Сочи развивают отдых в глэмпингах. Сейчас на курорте работаю уже 12 таких объектов. До конца года построят еще 3 в Хостинском и Лазаревском районах, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
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