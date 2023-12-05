В Сочи на месте оползня в селе Волковка продолжают обследовать склон

Первый оползень сошел в конце ноября на улице Космической в районе школы № 81 в селе Волковка Лазаревского района.

Оползневый процесс продолжается до настоящего момента. На месте работает техника, с помощью которой ведется расчистка проезжей части.

Городская комиссия по ЧС ввела на месте режим повышенной готовности. Угрозы жилым и социальным объектам на данный момент нет. Сейчас идут работы по обследованию склона, его состояние непрерывно мониторится. По результатам заключения специалистов примут технические решения, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», обильные дожди 26 ноября привели к переувлажнению грунта и активизировали оползневой процесс в селе Волковка. В целях безопасности изменили схему движения маршрута № 146 Дагомыс — село Третья Рота и № 154 Навагинская — Солохаул. В обоих направлениях исключили остановки «Волковка», «Школа № 81», «По требованию» и «Кольцо». К школе есть альтернативный проезд.