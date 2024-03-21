В Сочи на месте бывшей свалки создадут питомник субтропических растений

Питомник для выращивания субтропических растений и цветов разместят на территории рекультивированного полигона в Адлерском районе.

Об этом сообщила первый заместитель главы Сочи Светлана Калинина. Она рассказала, что в Сочи по поручению мэра Алексея Копайгородского, проводятся мероприятия для «укрепления «зеленого каркаса» и приумножение природного богатства курорта».

«Сочи отличается климатическими условиями, благодаря которым можно высаживать растения практически круглый год. Наша задача — создать все условия для того, чтобы полностью перейти на собственный посадочный материал для озеленения. Это позволит городу экономить бюджетные средства, а предприятию стать самоокупаемым», — сказала Калинина.

Площадь территории, на которой планируют разместить питомник, составляет порядка 7 га. Там разместят теплицы, а также будут выращивать растения в открытом грунте. В перспективе предприятие также будет заниматься посадочными и уходными работами, обработкой пальм от вредителей и обслуживанием ООПТ.

В настоящее время проводится экспертиза участка, просчитывается монтаж и подключение инженерных коммуникаций, осуществлена предпосадка теплиц. Летом планируют подобрать первые культуры, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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