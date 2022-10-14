В Сочи на конференции KubanCSC-2022 обсудили вопросы международной кибербезопасности
В конференции участвуют представители представителей дружественных России стран. Они обсуждают меры противодействия использования информационных технологий во враждебных военно-политических и других деструктивных целях.
По словам Начальник отдела Департамента международного права и сотрудничества Минюста РФ Ольги Мельниковой, ключевые подходы России в сфере кибербезопаности совпадают с позицией тех стран-участников конференци. Они заключаются в формировании глобальной системы международной информационной безопасности, основанной на принципах предотвращения конфликтов в информационном поле, а также в необходимости принятия общепринятых норм международного права.
На конференции также говорили о том, что необходимо разработать международную конвенцию с нормами противодействия терроризму и экстремизму с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
«Предлагаем также криминализировать всему мировому сообществу такие деяния, как вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность с использованием ИКТ, а также фальсификацию медицинских изделий, что особенно стало актуальным в период пандемии COVID-19, реабилитацию нацизма и другие составы преступлений, которые напрямую не являются только компьютерными преступлениями, но совершаются с использованием ИКТ», — сказал начальник организационно-правового управления генпрокуратуры России Сергей Плохов.
Также в рамках конференции прошли Всероссийские соревнования по практической информационной безопасности Kuban CTF-2022. В них приняли участие 12 команд профильных российских вузов.
«Это кадровый потенциал отрасли. Руководители крупных компаний, государственных организаций, которые собрались на площадке конференции, присматривают на соревнованиях будущих специалистов в сфере кибербезопасности», — добавил организатор блока «CTF» Василий Лещенко.
На конференции 14 октября обсудят практики предупреждения, выявления и раскрытия преступлений, совершаемых с использованием ИКТ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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