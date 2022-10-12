Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодарском крае «Неделя кибербезопасности — 2022» продлится до 20 октября

Экономика
12.10.2022 09:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-nedelya-kiberbezopasnosti-2022-prodlitsya-do-20-oktyabrya
Видео канала «Кубань 24»

Этот проект реализуют при поддержке Ассоциации развития финансовой грамотности. Его главная цель — обучить жителей края правилам кибергигиены.

«Для молодого поколения мы разработали специальные челленджи в соцсетях. Для старшего поколения мы рассмотрим различные схемы мошеннических операций, в том числе самые новые. Также для родителей предусмотрены специальные собрания, на которых мы расскажем, как защитить детей от кибермошенников», — сказал заместитель начальника Южного ГУ Банка России Николай Курилов.

В течение недели для участников проведут онлайн-лекции и вебинары. На них эксперты поделятся секретами финансовой гигиены в интернете.

Читайте также: в Краснодаре подвели итоги краевого конкурса по финансовой грамотности «Деньги — не игрушка».

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Число погибших во время взрыва на Крымском мосту выросло до 4
Число погибших во время взрыва на Крымском мосту выросло до 4
В Сочи собаки загрызли 4-летнюю девочку в доме
В Сочи собаки загрызли 4-летнюю девочку в доме
Фейк: в Джанкое на севере Крыма произошел крупный взрыв
Фейк: в Джанкое на севере Крыма произошел крупный взрыв
На Кубани к 10 годам колонии приговорили вора в законе Кобу Краснодарского
На Кубани к 10 годам колонии приговорили вора в законе Кобу Краснодарского
Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани
Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. На Кубани к 10 годам колонии приговорили вора в законе Кобу Краснодарского
  2. Под Геленджиком при строительстве дороги для джипинга Маркотху причинили ущерб на 13 млн рублей
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. В Краснодаре 4 ноября стартует осенний маркет антиквариата и винтажа
  5. Число погибших во время взрыва на Крымском мосту выросло до 4
  6. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях