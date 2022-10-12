В Краснодарском крае «Неделя кибербезопасности — 2022» продлится до 20 октября

Видео канала «Кубань 24»

Этот проект реализуют при поддержке Ассоциации развития финансовой грамотности. Его главная цель — обучить жителей края правилам кибергигиены.

«Для молодого поколения мы разработали специальные челленджи в соцсетях. Для старшего поколения мы рассмотрим различные схемы мошеннических операций, в том числе самые новые. Также для родителей предусмотрены специальные собрания, на которых мы расскажем, как защитить детей от кибермошенников», — сказал заместитель начальника Южного ГУ Банка России Николай Курилов.

В течение недели для участников проведут онлайн-лекции и вебинары. На них эксперты поделятся секретами финансовой гигиены в интернете.

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