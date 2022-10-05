В Краснодаре подвели итоги краевого конкурса по финансовой грамотности «Деньги — не игрушка»
В Краснодарском художественном музее имени Коваленко 12 победителей конкурса наградили дипломами и призами.
Участникам нужно было принести тематический рисунок по одной из четырех номинаций: использование банковских карт, личное финансовое планирование, мошенники на финансовом рынке, страхование.
«Этому конкурсу уже четыре года, но в этом году мы имеем наибольшее число участников в лице детей и молодежи со всего Краснодарского края. Всего было 860 участников», — сообщил и. о. министра экономики Краснодарского края Игорь Красавин.
В жюри конкурса вошли сотрудники различных финансовых, а также образовательных организаций.
«Это было очень неожиданно. Мы до последнего не знали, какое место заняли. И когда сказали, это было очень радостно и волшебно», — поделился победитель конкурса Адыиф Женетль.
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