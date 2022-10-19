В Сочи на форуме «Производительность 360» власти региона подписали соглашение с РЖД
Соглашение о долгосрочном и взаимовыгодном сотрудничестве в рамках нацпроекта «Производительность труда» подписали в Сочи министерство экономики Краснодарского края и ОАО «РЖД».
По словам министра экономики Краснодарского края Алексея Юртаева, соглашение позволит осуществить обмен опытом в области реализации проектов повышения эффективности производственных и технологических процессов, а также провести совместные мероприятия и образовательные тренинги.
Также на форуме выступил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Он рассказал о том, как в дальнейшем будет развиваться проект «Производительность труда» и предложил продлить его до 2030 года.
Форум посетили более 1 тыс. участников из 68 регионов России. В ходе работы площадки наградили самые результативные предприятия и регионы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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