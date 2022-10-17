Краснодарский край возглавил рейтинг по производительности труда среди регионов РФ

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В рамках форума «Производительность 360» наградили самые результативные предприятия и регионы по итогам 2021 года. Кубань заняла первое место в рейтинге среди субъектов РФ в номинации «Регион-лидер по производительности труда».

Награду первому вице-губернатору Краснодарского края Игорю Галасю вручил замминистра экономического развития РФ Мурат Керефов.

Рейтинг составило Минэкономразвития в рамках нацпроекта «Производительность труда». Всего участвовали 49 регионов. Оценку вели по ряду показателей, в том числе, как широко используются программы нацпроекта.

«За три года к нацпроекту присоединились более 200 кубанских предприятий. Обучение инструментам повышения производительности прошли более 2,3 тыс. сотрудников и свыше 400 руководителей. На форуме мы увидели вовлеченность компаний по всей стране в использовании принципов бережливого производства и готовность бизнеса справляться с глобальными вызовами времени», — сказал Галась.

Кроме того, Кубань второй год подряд побеждает в номинации «Лидер в освещении национального проекта «Производительность труда» в СМИ», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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