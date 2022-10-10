Кабельный завод Армавира присоединился к нацпроекту «Производительность труда»

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Необходимые документы предприятие подписало с министерством экономики Краснодарского края и Региональным центром компетенций.

Армавирское предприятие «Кубанькабель» выпускает монтажные, волоконно-оптические, телефонные, контрольные, силовые кабели. Контроль качества изделий автоматизирован. Продукция предприятия сертифицирована и соответствует требованиям ГОСТ и отраслевым техусловиям.

По словам министра экономики Краснодарского края Алексея Юртаева, армавирский завод нацелен на постоянный поиск новых продуктивных решений для повышения технологичности производства. А бережливые технологии, по мнению экспертов, уже неоднократно показали свою эффективность в решении этой задачи.

«Сегодня, когда внутренний рынок для промышленно-производственного комплекса заметно расширяется, необходимо заполнять освободившиеся ниши и создавать независимую от сторонних воздействий продукцию», — отметил Юртаев.

Бережливые технологии внедряют уже более 200 кубанских компаний. Участниками нацпроекта могут стать системообразующие компании федерального перечня и предприятия с выручкой более 400 млн рублей без ограничений по отраслям экономики, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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