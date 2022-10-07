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Предприятия Краснодарского края могут принять участие в конкурсе «Лучшие практики наставничества»

Экономика
07.10.2022 19:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/predpriyatiya-krasnodarskogo-kraya-mogut-prinyat-uchastie-v-konkurse-luchshie-praktiki-nastavnichestva
Предприятия Краснодарского края могут принять участие в конкурсе «Лучшие практики наставничества»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Заявки на Всероссийский этап до 19 октября принимаются от предприятий — участников нацпроекта «Производительность труда», победивших в краевом этапе.

Конкурс проходит в четырех номинациях: «Наставничество в области повышения производительности труда», «Наставничество в профессиональном развитии молодежи», «Наставничество в профессиональном самоопределении», «Наставничество в области прорывных технологий».

Министр экономики Кубани Алексей Юртаев отметил важность обучения сотрудников без отрыва от работы при поддержке опытных коллег. По его словам, это способствует включению начинающих специалистов в корпоративную культуру компании.

В конкурсе Краснодарский край представит предприятие «Хлеб-сервис» — лидер регионального этапа в номинации «Наставничество в области повышения производительности труда». А также «Каневской элеватор», победивший в номинации «Наставничество в профессиональном самоопределении» и «Каневской ДРСУ», получивший первое место в номинации «Наставничество в профессиональном развитии молодежи».

В состав жюри конкурса войдут представители «Газпрома», МГУ имени М. В. Ломоносова, X5 Group, «Татнефти», «ДОМ.РФ», «Федерального центра компетенций», «Ворлдскиллс Россия», «Росмолодежи», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: на Всероссийский чемпионат по производительности отправились 9 кубанских команд.

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