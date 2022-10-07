Предприятия Краснодарского края могут принять участие в конкурсе «Лучшие практики наставничества»
Заявки на Всероссийский этап до 19 октября принимаются от предприятий — участников нацпроекта «Производительность труда», победивших в краевом этапе.
Конкурс проходит в четырех номинациях: «Наставничество в области повышения производительности труда», «Наставничество в профессиональном развитии молодежи», «Наставничество в профессиональном самоопределении», «Наставничество в области прорывных технологий».
Министр экономики Кубани Алексей Юртаев отметил важность обучения сотрудников без отрыва от работы при поддержке опытных коллег. По его словам, это способствует включению начинающих специалистов в корпоративную культуру компании.
В конкурсе Краснодарский край представит предприятие «Хлеб-сервис» — лидер регионального этапа в номинации «Наставничество в области повышения производительности труда». А также «Каневской элеватор», победивший в номинации «Наставничество в профессиональном самоопределении» и «Каневской ДРСУ», получивший первое место в номинации «Наставничество в профессиональном развитии молодежи».
В состав жюри конкурса войдут представители «Газпрома», МГУ имени М. В. Ломоносова, X5 Group, «Татнефти», «ДОМ.РФ», «Федерального центра компетенций», «Ворлдскиллс Россия», «Росмолодежи», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: на Всероссийский чемпионат по производительности отправились 9 кубанских команд.
- С чего начинается Родина или кто расскажет детям мобилизованных, что их отцы — герои?
- Электросамокаты, сегвеи и гироскутеры получили статус средств индивидуальной мобильности
- Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
- Родственникам мобилизованных объяснили, как передать посылки военным в зону СВО
- Курс на запад: о новых трамвайных линиях Краснодара из первых рук
- Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?