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На Всероссийский чемпионат по производительности отправились 9 кубанских команд

Экономика
05.10.2022 12:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-vserossijskij-chempionat-po-proizvoditelnosti-otpravilis-9-kubanskih-komand
На Всероссийский чемпионат по производительности отправились 9 кубанских команд
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Регион представляют сборная команда министерства экономики Краснодарского края и Регионального центра компетенций. Также команды КубГМУ и предприятий, участвовавших в нацпроекте «Производительность труда».

Соревнования проходят в бизнес-симуляторе — виртуальном игровом пространстве. В этом году чемпионат объединил более 750 человек. Например, 98 заводов по производству сельхозтехники конкурируют за позицию лидера в своей отрасли. Таким образом участники получают интерактивный опыт управления промышленной компанией. В сжатые сроки участники проходят путь повышения эффективности: от диагностики процессов до внедрения изменений на предприятии.

«Сегодня важно вовлекать в тему производительности как можно больше управленцев, давать руководителям знания и навыки, необходимые для диверсификации и роста эффективности производств. Чемпионат по производительности — это именно та площадка, где управленцы из разных отраслей могут актуализировать свои стратегии управления и затем реализовать их на практике», — рассказал замминистра экономического развития РФ Мурат Керефов.

В прошлом году кубанская команда победила в финале в категории «Предприятия», обойдя 119 сборных из других регионов.

«Наши команды получают практический опыт выстраивания оптимальной стратегии развития компании в нестабильных условиях, в конкурентной борьбе. Соревнования дают возможность проанализировать разные форматы управления, увидеть типичные ошибки руководителей предприятий и разработать эффективный план оптимизации», — отметил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Команды, показавшие лучшие результаты, встретятся на очном финале в Москве. Там они представят свои стратегии жюри. Победителей будут определять в трех номинациях: «Предприятия», «Региональные органы власти/Региональные центры компетенций» и «Вузы», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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