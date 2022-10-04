В Новороссийске прошел первый форум «Инвестиции в будущее»

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Мероприятие собрало представителей туристической и винодельческой отраслей, индустрии гостеприимства, промышленности, логистики.

Форум «Инвестиции в будущее» организовали при поддержке краевого департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства края, регионального Фонда развития бизнеса, министерства курортов, туризма и олимпийского наследия и Фонда развития промышленности Кубани. Участники обсудили действующие в регионе меры финансовой и нефинансовой поддержки бизнеса.

По словам руководителя краевого департамента инвестиций и развития МСП предпринимательства Василия Воробьева, на Кубани действует уже более 80 мер господдержки: субсидии, гранты, займы, льготы, гарантии. С 2019 года их число выросло более чем в полтора раза. Благодаря таким форумам, как «Инвестиции в будущее», у власти есть возможность рассказать обо всех мерах поддержки предпринимателям и получить от них обратную связь, что способствует совместной работе по обеспечению устойчивого развития экономики в регионе, отметил Воробьев.

В Краснодарском крае постоянно разрабатывают и внедряют новые меры поддержки предпринимателей. Например, инвестор может получить субсидию на создание объектов инфраструктуры и на оплату процентов по инвестиционным кредитам.

Ввели статус регионального инвестиционного проекта. Он дает возможность организациям, реализующим инвестпроект, пользоваться пониженной ставкой по налогу на прибыль и льготой по налогу на имущество.

Также совершенствуют уже действующие меры господдержки — снизили размер аренды за землю для предоставления участков без торгов для реализации крупных проектов. Предприниматели Кубани могут получить льготы по налогу на имущество организаций на срок до 7 лет, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: на Кубани при поддержке краевого Фонда развития промышленности откроют новые производства.