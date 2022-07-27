В Сочи на федеральных трассах движение осуществляется в штатном режиме
Общество
27.07.2022 07:57
По состоянию на 7:00 27 июля на федеральных трассах А-147, А-148 и А-149 в административных границах Сочи затруднений движения нет.
В Лазаревском районе ночью после залпового ливня наблюдались незначительные подтопления дороги. Около 4:00 на трассе А-147 в районе Головинки обнаружили упавшее дерево. Его оперативно убрали. Препятствий движению нет, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».
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