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В Сочи на федеральных трассах движение осуществляется в штатном режиме

Общество
27.07.2022 07:57
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-na-federalnyh-trassah-dvizhenie-osushhestvlyaetsya-v-shtatnom-rezhime
В Сочи на федеральных трассах движение осуществляется в штатном режиме
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По состоянию на 7:00 27 июля на федеральных трассах А-147, А-148 и А-149 в административных границах Сочи затруднений движения нет.

В Лазаревском районе ночью после залпового ливня наблюдались незначительные подтопления дороги. Около 4:00 на трассе А-147 в районе Головинки обнаружили упавшее дерево. Его оперативно убрали. Препятствий движению нет, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Читайте также: в Сочи сошедший сель повредил опоры электросети, задержано движение 13 поездов.

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