В Сочи на экотропе Ажек установят дополнительные мосты и настилы
Общество
22.01.2023 12:38
Экологическая тропа Ажек работает круглогодично и пользуется большой популярностью у туристов. В этом году ее сделают еще более удобной и безопасной для туристов.
«На протяжении 7,5 километров — ущелья, водопады, памятники историко-культурного наследия, краснокнижные растения. Рядом знаменитый Ореховский водопад», — написал в Telegram мэр Сочи Алексей Копайгородский.
Глава курорта добавил, что специалисты проинвентаризовали маршрут экотропы Ажек и нашли много сложных скальных участков и переходов. Там установят переходные мосты с ограждениями и специальные настилы. Также на маршруте создадут пространство для семейных пикников в горах.
Читайте также: три туристических маршрута станут единой экскурсионной тропой в нацпарке Сочи. Об этом в День заповедников и нацпарков РФ сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.
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