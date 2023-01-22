В Сочи на экотропе Ажек установят дополнительные мосты и настилы

Экологическая тропа Ажек работает круглогодично и пользуется большой популярностью у туристов. В этом году ее сделают еще более удобной и безопасной для туристов.

«На протяжении 7,5 километров — ущелья, водопады, памятники историко-культурного наследия, краснокнижные растения. Рядом знаменитый Ореховский водопад», — написал в Telegram мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Глава курорта добавил, что специалисты проинвентаризовали маршрут экотропы Ажек и нашли много сложных скальных участков и переходов. Там установят переходные мосты с ограждениями и специальные настилы. Также на маршруте создадут пространство для семейных пикников в горах.

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