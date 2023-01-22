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В Сочи на экотропе Ажек установят дополнительные мосты и настилы

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-na-ekotrope-azhek-ustanovyat-dopolnitelnye-mosty-i-nastily
В Сочи на экотропе Ажек установят дополнительные мосты и настилы
Фото пресс-службы администрации Сочи

Экологическая тропа Ажек работает круглогодично и пользуется большой популярностью у туристов. В этом году ее сделают еще более удобной и безопасной для туристов.

«На протяжении 7,5 километров — ущелья, водопады, памятники историко-культурного наследия, краснокнижные растения. Рядом знаменитый Ореховский водопад», — написал в Telegram мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Глава курорта добавил, что специалисты проинвентаризовали маршрут экотропы Ажек и нашли много сложных скальных участков и переходов. Там установят переходные мосты с ограждениями и специальные настилы. Также на маршруте создадут пространство для семейных пикников в горах.

Читайте также: три туристических маршрута станут единой экскурсионной тропой в нацпарке Сочи. Об этом в День заповедников и нацпарков РФ сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

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