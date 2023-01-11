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Три турмаршрута станут единой экскурсионной тропой в нацпарке Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/tri-turmarshruta-stanut-edinoj-ekskursionnoj-tropoj-v-natsparke-sochi
Три турмаршрута станут единой экскурсионной тропой в нацпарке Сочи
Фото t.me/AlekseiKopaigorodskii

Об этом 11 января в День заповедников и нацпарков РФ сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Глава курорта напомнил, что в этом году Сочинский национальный парк отметит 40-летний юбилей.

«Намечена большая работа, и самый крупный проект — объединение трех туристических маршрутов: к Орлиным скалам, Агурскому ущелью и Большому Ахуну. Они станут единой экскурсионной тропой», — написал Копайгородский в Telegram.

Он также сообщил, что к Прометею на Орлиных скалах только за время зимних праздников поднялись свыше 2,5 тыс. человек. Эту одну из самых популярных экотроп курорта ждет преображение. Здесь планируют смонтировать ступени и настилы от главной смотровой площадки до слияния рек. В планах обустройство новых мест для отдыха и еще трех обзорных площадок.

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