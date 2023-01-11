Исторический облик парка «Южные культуры» в Сочи восстановят до конца года

Одному из старейших дендрологических парков на Черноморском побережье планируют вернуть облик 1910–1911 годов.

Об этом рассказал директор Кавказского государственного природного биосферного заповедника Сергей Шевелев. Он сообщил, что в «Южных культурах» сохранена и постепенно восполняется дендрологическая коллекция. Кроме того, за четыре года улучшили инфраструктуру. Реконструировали тропинки и дорожки, установили беседки и создали зоны отдыха.

«Указатели, светильники, мостики, беседка выполнены по нашему заказу мастерами из чугуна, как это было в начале прошлого века. Уже в этом году работа по восстановлению первоначального облика парка будет завершена», — сказал Шевелев.

Он также рассказал, что после передачи «Южных культур» заповеднику в 2019 году, с территории вывезли 2,1 тыс. куб. м мусора. За три последних года дендрологическую коллекцию парка пополнили более 20 видов ранее утраченных растений. Впервые за много лет здесь начали проводить научные наблюдения.

В парк инвестировали средства, полученные от его посещений туристами, а также из доходов Кавказского заповедника. Все планы по преобразованию «Южных культур» согласовывались руководством заповедника с общественностью. Для наиболее точного воспроизведения его исторического облика привлекали историков, сотрудников архивов, архитекторов.

«Ценность парка «Южные культуры» в том, что сохранена ландшафтная архитектура начала XX века, не привнесено ничего нового. Эта особенность привлекает его гостей, в прошлом году парк посетило более 250 тыс. человек», — цитирует сообщение пресс-службы парка ТАСС.

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