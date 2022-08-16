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В Сочи на 30% увеличили количество «Ласточек»

Общество
16.08.2022 09:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-na-30-uvelichili-kolichestvo-lastochek
В Сочи на 30% увеличили количество «Ласточек»
Фото пресс-службы администрации Сочи

В разгар курортного сезона добавили по 15 рейсов ежедневно. Это сделано для улучшения транспортной доступности города и перераспределения пассажирских потоков.

«Ласточки» курсируют по маршрутам Сочи — Аэропорт, Сочи — Имеретинский курорт, Дагомыс — Адлер (Аэропорт). Стабильно высокий туристический поток продлится минимум до 1 сентября.

«В общей сложности в курортный сезон на сочинском участке пригородными поездами осуществляется 70 рейсов в сутки, что на 30 % больше, чем в прошлом году. Пассажиропоток в пределах курорта – около 40 тыс. человек в сутки», — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи Вячеслав Бауэр.

С действующим расписанием движения «Ласточек» можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». Также на сайте АО «Кубань Экспресс-Пригород» в разделе «Расписание». Уточнить информацию можно и по телефону 8-800-775-00-00 или в кассах продажи железнодорожных билетов, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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