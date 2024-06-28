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В Сочи на 10 суток арестовали мужчину за стрельбу из охолощенного автомата

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-na-10-sutok-arestovali-muzhchinu-za-strelbu-iz-oholoshhennogo-avtomata
В Сочи на 10 суток арестовали мужчину за стрельбу из охолощенного автомата
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В полицию Адлерского района обратилась местная жительница и сообщила, что ночью по улице проехал автомобиль, из которого раздавались выстрелы.

Сотрудники уголовного розыска установили личность хулигана и задержали его на одной из улиц курорта. Нарушителем общественного порядка оказался 39-летний местный житель. Установили, что он стрелял из охолощенного автомата, чтобы впечатлить своих знакомых.

Мужчину задержали, в его отношении составили административный протокол за употребление запрещенных веществ без назначения врача. Суд поместил нарушителя под арест на 10 суток. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о хулиганстве, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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