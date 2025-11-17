Logo
В Сочи мужчины избили девушку на пешеходном переходе из-за замечания

Происшествия
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Сочинская полиция проведет проверку после нападения двух мужчин на девушку в поселке Красная Поляна.

В отделе полиции пострадавшая рассказала, что у нее произошел конфликт на пешеходном переходе с неизвестными мужчинами. После чего они избили ее. По информации в соцсетях, девушка сделала водителям замечание, поскольку те припарковались на «зебре».

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, в рамках которой устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности причастных к инциденту лиц», — сообщили в пресс-службе УВД по Сочи.

После окончания проверки полиция даст оценку действиям всех участников конфликта.

Читайте также: полиция нашла двух братьев-школьников, устроивших массовую драку в центре Сочи. Подростков вместе с их родителями вызвали в отдел для разбирательства. После драки один из пострадавших с травмами обратился в городскую больницу.

