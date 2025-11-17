Полиция нашла двух братьев-школьников, устроивших массовую драку в центре Сочи

О происшествии поздним вечером 16 ноября на улице Островского очевидцы сообщили в соцсетях.

На кадрах видно, как конфликт между большой группой подростков быстро перерастает в драку. По словам свидетелей, были слышны громкие крики и шум, происходили драки как «один на один», так и группами.

Также сообщение о массовой драке поступило в полицию города-курорта. Прибывшие на место правоохранители установили активных участников происшествия. Зачинщиками оказались два брата — жители Сочи 15 и 17 лет. Подростков вместе с их родителями вызвали в отдел для разбирательства.

Уточняется, что один из пострадавших в потасовке обратился в городскую больницу с травмами, однако он самостоятельно покинул медучреждение до прибытия полиции.

В отношении матери братьев-зачинщиков составили административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Также сейчас устанавливаются другие участники уличной драки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

