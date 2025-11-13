Logo
В Адлере полиция задержала 9 участников массовой драки из-за громкой музыки

В Адлере полиция задержала 9 участников массовой драки из-за громкой музыки
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Сообщение о конфликте между компаниями мужчин поступило вечером 12 ноября. 

Прохожие обратились в полицию и рассказали, что возле торгово-развлекательного центра на улице Бестужева в Адлерском районе Сочи произошла потасовка. На место приехали полицейские и росгвардейцы. 

Установили, что конфликт разгорелся из-за громкой музыки в припаркованной на проезжей части машине. Сотрудники ТРЦ сделали замечание мужчинам в автомобиле, после чего началась словесная перепалка, которая закончилась дракой. 

Полиция задержала и доставила в отдел девять участников конфликта для выяснения обстоятельств. В отношении семи из них составили административные протоколы, автомобили изъяли на специализированную стоянку. Один из мужчин обратился за медицинской помощью. 

Полиция проводит проверку с целью установления всех участников инцидента, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. 

Читайте также: подростки устроили драку на дороге в Новороссийске, полиция проводит проверку.

