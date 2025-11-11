Logo
Подростки устроили драку на дороге в Новороссийске, полиция проводит проверку

Происшествия
Фото t.me/chpnvrsk_official

Видео с ночной потасовкой на улице Энгельса появилось в соцсетях 11 ноября. 

На опубликованных кадрах видно, как толпа подростков дерется на проезжей части. Шесть молодых людей громко выясняют отношения, не обращая внимание на приближающиеся автомобили. 

Опубликованными кадрами заинтересовались сотрудники полиции. В настоящее время правоохранители проводят проверку, в ходе которой установят обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям участников конфликта. 

Читайте также: группа подростков избила двух 14-летних мальчиков в Сочи. Мать одного из подростков сообщила, что на ее 14-летнего сына и его друга напала группа подростков. По ее словам, нападавшие избили мальчиков, снимая это на камеру.

