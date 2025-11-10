Группа подростков избила двух 14-летних мальчиков в Сочи

Инцидент произошел вечером 8 ноября во дворе дома на улице Санаторной в Центральном районе.

Мать одного из подростков сообщила, что на ее 14-летнего сына и его друга напала группа подростков. По ее словам, нападавшие избили мальчиков, снимая это на камеру. Начало конфликта попало на запись камеры видеонаблюдения.

По словам женщины, пострадавших мальчиков отвезли в травмпункт, а после написали заявления в полицию. Полиция Сочи начала проверку.

«В ходе проведения проверки участковыми уполномоченными пункта полиции микрорайона Мамайка были установлены трое подозреваемых подростков в возрасте 15 и 17 лет. Все они вместе с родителями были вызваны в отдел для дачи объяснений», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Для определения тяжести нанесенного здоровью подростков вреда назначили судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Читайте также: СК возбудил дело после публикаций о «бойцовском клубе» подростков в Краснодаре.

Подпишись, здесь всегда интересно.