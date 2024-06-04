В Сочи мужчину посадили на 15 лет за попытку сбыта более 2,5 кг «синтетики»

Приезжий из Вологодской области планировал сбыть синтетические наркотики на территории города-курорта.

Установили, что в январе 34-летний мужчина вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, продающим наркотики, дело в отношении которого вынесено в отдельное производство. Приезжий получил от него партию синтетического наркотика массой 2 кг.

Чтобы сбыть наркотики, закладчик 24 февраля отправился в Сочи, но на посту ДПС «Магри» его задержали. Кроме того, в ходе осмотра дома у мужчины обнаружили и изъяли ранее расфасованные и приготовленные для сбыта наркотики массой более 700 г.

Лазаревский районный суд Сочи признал подсудимого виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. С учетом позиции гособвинителя ему назначили 15 лет исправительной колонии особого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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