В Сочи мужчина зарезал собаку своей сожительницы

Инцидент произошел 31 марта в Центральном районе курорта.

Местные жители в соцсетях сообщили, что в квартире на улице Виноградной мужчина изрезал собаку своей сожительницы.

«В дежурную часть местные жители сообщили о нарушении общественного порядка их соседом и о том, что на одежде мужчины, предположительно, следы крови. Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции обнаружили в квартире 43-летнего мужчины труп собаки с ножевым ранением», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Мужчину доставили в отделение полиции. Труп животного направили в ветеринарную клинику для проведения экспертизы. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

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