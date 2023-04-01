Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Сочи мужчина зарезал собаку своей сожительницы

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-muzhchina-zarezal-sobaku-svoej-sozhitelnitsy
В Сочи мужчина зарезал собаку своей сожительницы
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Инцидент произошел 31 марта в Центральном районе курорта.

Местные жители в соцсетях сообщили, что в квартире на улице Виноградной мужчина изрезал собаку своей сожительницы.

«В дежурную часть местные жители сообщили о нарушении общественного порядка их соседом и о том, что на одежде мужчины, предположительно, следы крови. Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции обнаружили в квартире 43-летнего мужчины труп собаки с ножевым ранением», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Мужчину доставили в отделение полиции. Труп животного направили в ветеринарную клинику для проведения экспертизы. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

Читайте также: в Краснодаре неизвестные отравили трех собак во дворе школы.

Статьи
Русский гений: 150 лет со дня рождения Сергея Рахманинова
Русский гений: 150 лет со дня рождения Сергея Рахманинова
Какой сегодня праздник: что отмечают 1 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 1 апреля
Пять причин для фаната не смотреть сериал «Король и Шут»
Пять причин для фаната не смотреть сериал «Король и Шут»
Калории в алкоголе — что можно выпить во время диеты?
Калории в алкоголе — что можно выпить во время диеты?
Что такое дробное питание: правда и мифы
Что такое дробное питание: правда и мифы
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Японский сад в парке «Краснодар». Фоторепортаж
  2. Студия из Краснодара показала дебютный тизер игры-шутера
  3. До 2027 года в Краснодаре проложат более 70 км трамвайных линий
  4. Дело о смертельном ДТП, которое совершил сын экс-начальника полиции Краснодара, будут расследовать в СКР
  5. Диетолог: некоторые напитки снижают эффективность витаминов
  6. На захоронение дельфинов, собак и кошек в Сочи направят почти 4 млн рублей
Прямой эфир
Мы в соцсетях