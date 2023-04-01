В Краснодаре неизвестные отравили трех собак во дворе школы
Происшествия
01.04.2023 10:21
Инцидент произошел 30 марта на территории школы на улице Тепличной. Полиция начала проверку.
«В ходе мониторинга была выявлена публикация о том, что 29 и 30 марта на территории школы № 94 возможен факт жестокого обращения с собаками. Очевидцы стали свидетелями того, как три собаки мучительно умирают на их глазах. Полиция по данному факту проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
По словам очевидцев, животных могли отравить. Одна собака умерла, двух силами волонтёров удалось спасти.
Читайте также: житель Тихорецкого района ножом и молотком забил дворовую собаку.
Популярные новости
- Детская неожиданность: в Краснодарском крае участились ДТП с несовершеннолетними водителями
- Студия из Краснодара показала дебютный тизер игры-шутера
- В Краснодаре по новой трамвайной ветке на улице Московской за год перевезли 32 млн пассажиров
- Дело о смертельном ДТП, которое совершил сын экс-начальника полиции Краснодара, будут расследовать в СКР
- Диетолог: некоторые напитки снижают эффективность витаминов
- На захоронение дельфинов, собак и кошек в Сочи направят почти 4 млн рублей