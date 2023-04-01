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В Краснодаре неизвестные отравили трех собак во дворе школы

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-neizvestnye-otravili-treh-sobak-vo-dvore-shkoly
В Краснодаре неизвестные отравили трех собак во дворе школы
Фото t.me/mvd23krasnodar

Инцидент произошел 30 марта на территории школы на улице Тепличной. Полиция начала проверку.

«В ходе мониторинга была выявлена публикация о том, что 29 и 30 марта на территории школы № 94 возможен факт жестокого обращения с собаками. Очевидцы стали свидетелями того, как три собаки мучительно умирают на их глазах. Полиция по данному факту проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

По словам очевидцев, животных могли отравить. Одна собака умерла, двух силами волонтёров удалось спасти.

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