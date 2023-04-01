В Краснодаре неизвестные отравили трех собак во дворе школы

Инцидент произошел 30 марта на территории школы на улице Тепличной. Полиция начала проверку.

«В ходе мониторинга была выявлена публикация о том, что 29 и 30 марта на территории школы № 94 возможен факт жестокого обращения с собаками. Очевидцы стали свидетелями того, как три собаки мучительно умирают на их глазах. Полиция по данному факту проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

По словам очевидцев, животных могли отравить. Одна собака умерла, двух силами волонтёров удалось спасти.

Читайте также: житель Тихорецкого района ножом и молотком забил дворовую собаку.