В Сочи мужчина выпал с четвертого этажа дома и чудом выжил

Случай произошел вечером 27 сентября в многоквартирном доме на улице Новоселов,3 в Центральном районе.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что 30-летний мужчина выпал с четвертого этажа и выжил. Его отвезли в больницу в тяжелом состоянии. По словам жильцов, на этаже, откуда выпал мужчина, живут люди, ведущие маргинальный образ жизни.

В полиции из больницы поступила информация о пациенте, упавшем с большой высоты. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

«В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба УВД Сочи.

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