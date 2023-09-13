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Мужчина выпал из окна многоэтажки на козырек подъезда в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-vypal-iz-okna-mnogoetazhki-na-kozyrek-podezda-v-anape
Мужчина выпал из окна многоэтажки на козырек подъезда в Анапе
Фото t.me/kubanspas

Грохот 11 сентября услышала хозяйка квартиры на втором этаже — ее окна выходят на козырек подъезда.

Женщина увидела лежащего на козырьке мужчину и обратилась за помощью. Спасатели вышли к месту происшествия через окно квартиры на втором этаже и увидели пострадавшего — тот был в сознании и кричал.

Мужчину погрузили на носилки и так же через окно эвакуировали к скорой помощи. Он был в удовлетворительном состоянии, из видимых повреждений — травма ноги, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

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