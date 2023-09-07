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Подросток выпал из окна школы в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/podrostok-vypal-iz-okna-shkoly-v-krasnodarskom-krae
Подросток выпал из окна школы в Краснодарском крае
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об инциденте в станице Новомышастовской Красноармейского района 7 августа сообщили в соцсетях.

Семиклассник выпал из окна класса, который проветривали пред уроками. Школьник получил травмы, его доставили в больницу. По предварительным данным, у подростка несколько переломов и закрытая черепно-мозговая травма. Также сообщалось, что накануне он поругался с бабушкой, которая забрала его телефон.

«Территориальным следственным отделом краевого управления СКР проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельств произошедшего. По ее окончанию будет принято процессуальное решение», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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