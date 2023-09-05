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Пьяный муж не подпускал врачей: женщина выжила после падения из окна многоэтажки в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyanyj-muzh-ne-podpuskal-vrachej-zhenshhina-vyzhila-posle-padeniya-iz-okna-mnogoetazhki-v-krasnodare
Пьяный муж не подпускал врачей: женщина выжила после падения из окна многоэтажки в Краснодаре
Фото t.me/krddtp1

Инцидент произошел вечером 4 сентября в одном из многоквартирных домов на улице Восточно-Кругликовской.

О случившемся сообщили в соцсетях очевидцы. По их словам, из окна многоэтажки на козырек магазина выпала женщине. Очевидцы вызвали скорую помощь.

Когда медики приехали, на крыше магазина, куда упада женщина, их ждал ее муж. Он находился в неадекватном состоянии. По словам очевидцев, мужчина обругал врачей и мешал им подняться по лестнице на крышу, чтобы оказать помощь пострадавшей. Медики пытались пройти на крышу через квартиру. После того, как очевидцы и медики все-таки поднялись на козырек, дебошир затеял конфликт и драку.

«В полицию Краснодару поступило сообщение по факту падения женщины с 6-го этажа дома на улице Восточно-Кругликовской. Женщина госпитализирована, проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

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