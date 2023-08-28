В Сочи мужчина во время ссоры столкнул девушку со стены высотой около 2 метров

В полицию Центрального района Сочи 26 августа около 22:00 поступил звонок о том, что со стены упала девушка.

Звонивший сообщил, что девушку с опорной стены высотой около 2 м столкнул мужчина во время словесного конфликта. Пострадавшую с травмами госпитализировали. Известно, что пострадавшей 22 года, она приехала на отдых в Сочи из другого города.

Личность мужчины, который толкнул пострадавшую, установили. Им оказался 62-летний житель Курской области. Подозреваемого задержали и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

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