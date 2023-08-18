Мужчина упал в шахту лифта в строящемся здании в Сочи

Спасателям ЮРПСО поступила информация от оператора службы «112» о том, что в строящемся здании на улице Просвещения мужчина упал в шахту лифта.

Дежурная смена Адлерского подразделения прибыла на место и выяснила, что инцидент произошел на первом этаже здания, лифтер упал с высоты около 1,5-2 м.

При падении мужчина получил травмы. Спасатели на носилках подняли пострадавшего 61-летнего сочинца из лифтовой шахты, транспортировали к машине скорой помощи и передали врачам, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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